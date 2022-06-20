Появляются новые подробности ракетного удара ВСУ по буровым платформам в акватории Черного моря, которые в 2014 году были захвачены Россией в ходе аннексии Крыма. В 2014 году РФ захватила буровые платформы в 100-150 км от Одессы и Крыма. Россияне также использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки, сообщает dialog.ua.

Согласно предварительной информации, ВСУ нанесли всего три удара по буровым установкам с дистанции в 150 километров. На вышках «Черноморнефтегаза» находились 109 человек, 21 человек эвакуирован.

По данным российских источников, работы на всех трех пострадавших платформах остановлены, идет сброс газа из труб, чтобы остановить огонь.

«А ведь буровые платформы, которые сегодня уничтожили наши ЗСУ, находятся на широте мыса Тарханкут на удалении от западного Крымского побережья до 100 километров. Вот и посчитайте, на каком отдалении они находились от места возможного пуска ракет с украинской территории», — комментирует ракетный удар блогер Олег Шарп, предполагая использование ВСУ американских ракетных систем.

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Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что российское минобороны проводит спасательную операцию с участием патрульных судов и авиации в районе удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза», сообщает Minval.az.

Аксенов заявил, что на платформах находились 12 человек. Из них пятеро спасены, трое — ранены, поиски остальных продолжаются.

«Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», — отметил Аксенов.

«Черноморнефтегаз» разрабатывает газовые и нефтяные месторождения на шельфе Черного и Азовского морей, а также в сухопутной части оккупированного Крыма.

Вышки «Черноморнефтегаза» расположены на западном побережье аннексированного Крыма с минимальным временем подлета ракет со стороны Одессы, отмечают СМИ.

Депутат Верховной Рады из Одессы Алексей Гончаренко ранее со ссылкой на свои источники сообщил, что украинская армия обстреляла платформу. Официальный Киев пока информацию не комментировал.

Между тем, пропагандистское агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные своих «источников» сообщает, что американские коммерческие спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали район Черного моря, где расположены буровые платформы «Черноморнефтегаза», за неделю до удара по ним украинских войск.

Утверждается, что еще 11, 13 и 14 июня спутники сняли район, где расположены российские буровые платформы.