Семнадцать человек обманула жительница Баку Лала Зейналова. Девушка обещала своим жертвам за определенную плату помочь устроиться на работу с высокой заработной платой. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе МВД республики.

По полученным данным, Зейналова задержана в Лянкяране, а во время задержания выяснилось, что девушка находится в розыске еще и по территории столицы. Здесь ее разыскивали по аналогичной статье 178 (мошенничество) Уголовного кодекса АР.

Сообщается, что в результате мошенничества подозреваемая присвоила крупную сумму денег. В полиции просит всех, кто пострадал от рук этой обвиняемой, связаться со службой «102».

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