Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет договорился с главой МИД страны Яиром Лапидом о роспуске Кнессета (парламента) 26 июня. Об этом заявила государственная радиостанция Kan.

«После того, как были исчерпаны попытки стабилизировать коалицию, Беннет и Лапид пришли к выводу, что законопроект [о роспуске парламента] будет представлен на следующей неделе на утверждение Кнессетом», — процитировала радиостанция слова представителя главы правительства.

Согласно порядку, установленному коалиционным соглашением, Лапид и будет главой правительства Израиля до новых выборов. В ходе выступления в парламенте Бенет назвал роспуск Кнессета правильным.

Сообщается, что голосование по соответствующему вопросу может состоятся 26 или 27 июня.