В понедельник, 20 июня, в захваченном Мелитополе (Запорожская область) местные жители заметили переодетых сирийских боевиков, прибывших сюда воевать против ВСУ. Об этом сообщил мэр Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, сирийские боевики расположились на территории городского авиагородка. Федоров также сообщил об общей обстановке в городе.

Мэр города проинформировал, что оккупанты пытаются возобновить работу на некоторых заводах машиностроения в Мелитополе и Бердянске. Пока такие попытки успехов не имеют.