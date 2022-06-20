Министерства сельского хозяйства Казахстана и Ирана подписали меморандум о поставке зерновых культур в ИРИ в объеме 1 млн тонн, сообщила в понедельник пресс-служба Минсельхоза Казахстана

«В ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Иран министрами сельского хозяйства двух государств был подписан меморандум о поставке зерновых культур в ИРИ в объеме 1 млн тонн. Поставка будет осуществляться из урожая 2022-2023 годов», — говорится в сообщении.

Также стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства, который предполагает сотрудничество в области садоводства (увеличения объемов экспорта различных сухих и свежих фруктов, субтропических фруктов), сельхознауке (производство органических продуктов, современные методы орошения садоводства и технологии, питание), инвестициях в АПК (реформирование и улучшение управления яблоневыми и другими фруктовыми садами в Казахстане, развитие интенсивных яблоневых садов в Казахстане), животноводческой продукции, а также фитосанитарной безопасности.

Кроме того, министры сельского хозяйства Казахстана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве в торговле и транзите сельскохозяйственной продукции.

«В рамках документа Казахстан намерен осуществлять поставки в Иран следующей продукции: зерновые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза), масличные культуры (семена льна), растительные масла (подсолнечное масло), кондитерские изделия, мясо (баранина, говядина) и мясная продукция», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Иран будет поставлять в Казахстан овощи (картофель, лук, морковь, огурцы), фрукты (яблоки, груши, айва, финики, инжир, ананасы), молочные продукты и продукцию водного промысла.