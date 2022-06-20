МИД Литвы заявил, что страна «не вводила односторонних, индивидуальных или дополнительных» ограничений на транзит грузов в Калининградскую область.

Там также сообщили, что Литва «последовательно применяет санкции ЕС».

Как уже писал Minval.az, Россия сегодня потребовала от Литвы немедленно отменить запрет на частичный транзит товаров и грозит «правом на защиту национальных интересов».

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — сказано в заявлении российского МИДа.