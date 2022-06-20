Временная поверенная в делах Литвы в РФ была вызвана в МИД России.
Россия требует от Литвы немедленно отменить запрет на частичный транзит товаров и грозит «правом на защиту национальных интересов».
«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — сказано в заявлении российского МИДа.
Как писал Minval.az, с 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили пропускать поезда из РФ в Калининградскую область с товарами, попавшими под санкции Евросоюза. По словам местного губернатора Антона Алиханова, под запрет попали строительные материалы, цемент, металлы и «целый ряд других грузов, важных и для строительства, и для производства».
ЕС пошел в наступление, и правильно сделал. Нужно открывать 2-й, 3-й, и 4-й фронт для карлика, пусть воюет, вояка.