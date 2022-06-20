«Депутат» российской Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил в интервью «РИА Новости», что атака ВСУ на вышки «Черноморнефтегаза» «развязала РФ руки.

«В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений», — заявил Шеремет.