«Депутат» российской Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил в интервью «РИА Новости», что атака ВСУ на вышки «Черноморнефтегаза» «развязала РФ руки.
«В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений», — заявил Шеремет.
«Депутат» российской Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил в интервью «РИА Новости», что атака ВСУ на вышки «Черноморнефтегаза» «развязала РФ руки.
«В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений», — заявил Шеремет.
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надо по кремлю наносить удары, тогда может русапеты поймут кто в мире хозяин.