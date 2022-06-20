Украина планирует показать уничтоженную российскую технику в Варшаве, Берлине, Лиссабоне и т.д.

Об этом в интервью польскому телеканалу Polsat News заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам министра, отстранение от власти в России Путина не завершит войны в Украине, поскольку не один только человек в РФ «ненавидит Украину». Он подчеркнул, что весь Кремль «осуществляет имперскую политику», а русские генералы хотят видеть свои танки в Лиссабоне.

“И мы поможем в этом, чтобы российские танки были в Европе, но как металлолом. Мы планируем провести выставки уничтоженной российской техники. Начнем с Варшавы, а затем – Берлин, Париж, Мадрид и, наконец, Лиссабон”, – сообщил Резников.