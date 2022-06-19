В Анталье проходит первенство Европы по фехтованию.

Сегодня на старт вышли саблистки сборной Азербайджана — Анна Башта, Сабина Керимова, Полина Каспиарович и Валерия Большакова. Все они пробились в плей-офф, пишет «Репорт».

В плей-офф уверенно выступила Башта, которая обыграла соперниц из Румынии и Польши, Каспиарович, а также олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан (Украина) и вышла в финал. В решающей схватке Башта победила итальянку Росселлу Грегорио (15:9) и завоевала золото.

Керимова проиграла в 1/8 финала, а Большакова уступила в 1/32 финала.