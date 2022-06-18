Дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева отреагировала на скандальное видео, запечатлевшее, как жених ударил невесту на свадьбе из-за ее победы в конкурсе. Своими мыслями Саида Мирзиева поделилась на странице своего профиля в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Дочь президента отметила, что кадры вызвали в обществе большой резонанс и сейчас уже неважно, где это произошло — в Узбекистане или в другой стране. Важнее в этой ситуации, по мнению Мирзиевой, реакция людей. «Если вы и ваше окружение возмущены и шокированы, значит вокруг вас здоровое общество. Если же вы слышите: «женщина должна проигрывать мужчине», «сама виновата, что-то не то сказала», то именно это настоящая беда и катастрофа», — написала она в опубликованном посте.

Оценивая видео, старшая дочь главы государства подчеркнула, что тем, кто хочет счастливо жить в цивилизованной и богатой стране, необходимо поддерживать тезис о том, что насилие над женщиной неприемлемо. Она также призвала соотечественников не совершать ошибок в отношении собственных детей, запрещая им учиться после школы, стараясь как можно скорее женить их или выдать замуж, а также не разрешая жить своим умом.

«Именно поэтому нужно образование, которое раздвигает горизонт, делает женщин независимыми и сильными. Образование дает выбор, как ты проживешь свою жизнь», — добавила Мирзиева.