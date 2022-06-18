Мария Захарова утверждает, что Украина поставляет наркотики в Россию для молодежи.

Представитель МИД РФ у себя в телеграме написала, что в 2014 году синтетические наркотики («спиды» и «соли») составляли всего 5% незаконного наркооборота, а в прошлом году – уже 60%.

«Основным поставщиком синтетики стали украинцы: 47 из 67 сотрудников наркосиндиката «Химпром», ликвидированного несколько лет назад, имели украинские паспорта», — заявила Захарова

Захарова подчеркнула, что спецслужбы Украины якобы подготавливали людей, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли наркотики в России. И акцент они делают именно на молодом поколении.