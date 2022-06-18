Мария Захарова утверждает, что Украина поставляет наркотики в Россию для молодежи.
Представитель МИД РФ у себя в телеграме написала, что в 2014 году синтетические наркотики («спиды» и «соли») составляли всего 5% незаконного наркооборота, а в прошлом году – уже 60%.
«Основным поставщиком синтетики стали украинцы: 47 из 67 сотрудников наркосиндиката «Химпром», ликвидированного несколько лет назад, имели украинские паспорта», — заявила Захарова
Захарова подчеркнула, что спецслужбы Украины якобы подготавливали людей, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли наркотики в России. И акцент они делают именно на молодом поколении.
Если считать семена подсолнечника , которые грабят рос . бандиты ( в быту наз. армией), наркотиками, то наверно она имела в виду это. Но честно говоря, по ле разговоров путина, лаврова и захаровой кажется что первые обкуренняп в рашке это обитатели кремлевских гадющников.