Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации город Агдам.

Там они осмотрели комплекс «Имарет» и Джума-мечеть.

Также участники визита ознакомились с руинами города, подвергшегося армянскому вандализму, в том числе руинами драматического театра. Им поведали о восстановительных работах, проводимых в Агдаме уточняет «Тренд».

Затем международные путешественники отправились в Гянджу. На завтра запланированы их поездки в освобожденные Кяльбаджарский и Лачинский районы.