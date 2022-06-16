«Кадры, опубликованные в соцсетях, появились несколько месяцев назад, и с нашей стороны было направлено официальное обращение в местные исполнительные органы».

Об говорится в заявлении завсектором по международным и общественным связям Государственной службы по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Нуриды Аллахяровой.

Она отметила, что Государственная служба продолжает расследование в отношении кадров:

«В любом случае, Государственная служба в настоящее время проводит расследование кадров» (цитата по АПА).

Согласно ее заявлению, «Курган чёлю» (Курганская степь) (инв. № 500) и «Туркян йашайыш йери» (Тюрканское пристанище) (инв. № 500), постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 132 внесены в госрегистрацию как археологические памятники государственного значения:

«Также недавно обнаруженный на этой территории памятник «Остатки древней каменной дороги» охраняется Государственной службой. В то же время, для предотвращения вмешательств, которые могут представлять угрозу для комплекса, Государственной службой регулярно в официальном порядке принимаются обращения в местные структуры исполнительной власти».

Аллахярова при этом отметила, что Министерством культуры разработана охранная зона «Древние дороги»:

«Указанные «Курган чёлю» и «Туркян йашайыш йери» также входят в охранную зону древних каменных дорог».