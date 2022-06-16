Глава МИД России Сергей Лавров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заявил, что дал бы Украине «членство в члены», отвечая на вопрос журналиста НТВ Ирады Зейналовой.

Во время интервью Зейналова, обсуждая возможный статус Украины как кандидата на вхождение в ЕС, спросила, стоит ли давать ЕС Украине «членство в члены».

Глава внешнеполитического ведомства поддержал ляп интервьюера и согласился с Зейналовой.

«Я бы дал ей членство в члены», — улыбнулся Лавров.

