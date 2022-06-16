Депутат Руфат Гулиев прокомментировал повышение цен на сигареты.

В интервью СМИ депутат отметил, что причиной повышения цен является как фискальная политика, так и борьба с курением:

«На 50% рост цен на сигареты связан с фискальной политикой. Еще на 50% процентов это связано с борьбой с курением. Помимо цены отказ от курения обычно сопровождается ограничением мест для курения. Рост цен на сигареты и сокращение мест для курения имеют совместный эффект. Это уменьшает число выкуриваемых ежедневно сигарет. Я и сам курю, например, раньше выкуривал одну пачку или даже больше. Но упомянутые мною ограничения приводят к тому, что вы уменьшаете количество выкуриваемых сигарет».

По словам депутата, когда цены на сигареты растут, количество курильщиков уменьшается:

«Обычно люди либо переходят на более дешевые сигареты, либо не могут привыкнуть к ним. Курение имеет механизм привыкания. Поэтому вынуждены так рассчитывать, чтобы курить меньше, даже если раньше выкуривали пачку. Потому что эти сигареты уже сложно покупать как раньше».

Он также отметил, что эта форма борьбы существует во всем мире:

«Подобная форма борьбы идет во всем мире. Я бы не сказал, что подобная борьба в Азербайджане — одна из самых серьезных в мире. В некоторых странах Европы, вообще во всех странах, включая США и другие ведущие страны, цены и ограничения приводят к тому, что люди вынуждены меньше курить».