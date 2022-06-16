Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку» официально подвёл черту под существованием Минской группы. Глава государства не только отметил, что после российско-украинской войны уже невозможно провести встречу сопредседателей в прежнем составе, и напомнил, что Минская группа, получившая мандат от ОБСЕ, за 28 лет своей деятельности не добилась никаких результатов, что Азербайджан уже решил конфликт, и МГ более не нужна. Президент Азербайджана заявил: «…Любые спекуляции по поводу Минской группы в Армении или в какой-то другой стране вызывают в Азербайджане только раздражение. Мы урегулировали конфликт. Разработанные Минской группой Мадридские принципы решены. Теперь нам нужно думать о путях нормализации отношений с Арменией, подписать мирный договор», — после чего добавил: «Нужно сказать «Прощай!» этой контрпродуктивной группе, не «спасибо и прощай!», а просто «Прощай!», так как ей пора на пенсию. Слухи о возрождении Минской группы вызывают наше противодействие».

Поясним. Президент Азербайджана не просто публично озвучил далеко не лестный «реквикем» по Минской группе, чья деятельность еще до украинской войны оказалась красноречивым доказательством, насколько недееспособны пышные международные институты, когда дело касается реальной войны. Куда важнее, что глава государства озвучил весьма недвусмысленное предупреждение: попытки «эксгумации и реанимации» Минской группы со стороны Армении или других стран вызовут противодействие Азербайджана.

Здесь придется в который уже раз напомнить: речь не о деталях. Блестящая военная победа Азербайджана в 44-дневной войне полностью изменила переговорную повестку дня. Предложения Минской группы отправились в мусорную корзину. А Армении теперь, после победы нашей страны в 44-дневной войне, приходится мириться с Азербайджаном на куда более тяжелых для себя условиях, чем то, что предлагалось в рамках Минской группы.

Но в Ереване явно вознамерились ее любой ценой «эксгумировать и реанимировать».

На решение этой задачи армянская дипломатия бросила серьезные силы. Нечто подобное Пашиняну удалось протащить в итоговые документы своей встречи с Владимиром Путиным, что вызвало ожидаемое недоумение в Баку. Недавно вспыхнул скандал вокруг интервью спецпредставителя ЕС Тойво Клаара, где также упоминалась Минская группа. Игра стоит свеч. Возвращение к Минской группе, по расчетам армянских стратегов, должно законсервировать, будто бы конфликт еще не решён, реанимировать тему статуса Карабаха в границах бывшей НКАО, поставить под вопрос право Азербайджана размещать на ранее оккупированных землях армию, а не только полицию и пограничников.

Но, похоже, подсчитывая возможные дивиденды, в Армении позабыли, что теперь повестку дня в регионе определяет Азербайджан. А наша страна не просто считает историю Минской группы законченной. Президент Азербайджана озвучил чёткий месседж: теперь Баку будет реагировать на попытки возвращения к «минскому формату» куда более жестко. Деталей глава государства не раскрыл. Но к этому предупреждению в Армении следует отнестись со всей серьезностью. В Баку слов на ветер не бросают.

Отдел политики Minval.az