Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что визит прибывших сегодня, 16 июня, поездом в Киев премьер-министра Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, принесет «ноль пользы», поскольку поставка гаубиц Украине никак не приближает мир.

Свой новый пост замглавы Совета безопасности страны опубликовал не в разрешенном в РФ Telegram-канале, а в заблокированном в России Twitter.

Медведев своим комментарием прервал трёхмесячное молчание в Twitter, заметили пропагандисты «РИА Новости».