Сотрудники Государственной пограничной службы предотвратили контрабанду наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в ГПС, 7 июля на участке пограничной заставы близ села Бартаз Зангиланского района пограничники заметили двух нарушителей границы, у одного из них было обнаружено 5880 гр. марихуаны. Другому нарушителю удалось скрыться.

Несмотря на отданный пограничниками приказ «Стой» и открытие предупредительных выстрелов в воздух, нарушители не подчинились приказу и пытались убить пограничников путем вооруженного сопротивления.

12 июня на берегу моря возле села Маяк Нефтчалинского района были обнаружены два подозрительных мешка, в которых были обнаружены и изъяты 22 килограмма 855 граммов наркотических средств (15180 граммов марихуаны, 7175 граммов опиума, 500 граммов героина), а также 1543 таблетки психотропных веществ.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.