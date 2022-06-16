Минская группа, получившая мандат от ОБСЕ, за 28 лет не добилась никаких результатов. Поэтому после того, как Азербайджан урегулировал карабахский конфликт, Минская группа больше не нужна.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на открытии IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

Глава государства отметил, что в частности после российско-украинской войны все понимают, что невозможно провести встречу с участием всех трех сопредседателей Минской группы. Нам уже сообщили о том, что институт сопредседателей Минской группы больше не будет функционировать. Им уже пора на пенсию.

«Таким образом, я хочу изъявить нашу позицию, заключающуюся в том, что любые спекуляции по поводу Минской группы в Армении или в какой-то другой стране вызывают в Азербайджане только раздражение. Мы урегулировали конфликт. Разработанные Минской группой Мадридские принципы решены. Теперь нам нужно думать о путях нормализации отношений с Арменией, подписать мирный договор», — цитирует главу государства АПА.

«Нужно сказать «Прощай!» этой контрпродуктивной группе, не «спасибо и прощай!», а просто «Прощай!», так как ей пора на пенсию. Слухи о возрождении Минской группы вызывают наше противодействие», добавил президент.