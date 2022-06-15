Пакет военной помощи на $1 млрд для Украины от США будет включать:
18 155-мм гаубиц;
36 тыс. 155-мм снарядов;
18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
дополнительные снаряды к HIMARS;
4 автомобиля для ремонта техники;
2 системы береговой охраны с ракетами «Гарпун»;
тысячи защищённых радиостанций и оптических устройств, в том числе и ночного видения.
Помощь начнет поступать с августа, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге «Рамштайн-3».
Также Остин сообщил, что Словакия предоставит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды — артиллерию. И подтвердил информацию о предоставлении Германией трех РСЗО MARS.
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