Пакет военной помощи на $1 млрд для Украины от США будет включать:

18 155-мм гаубиц;

36 тыс. 155-мм снарядов;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

дополнительные снаряды к HIMARS;

4 автомобиля для ремонта техники;

2 системы береговой охраны с ракетами «Гарпун»;

тысячи защищённых радиостанций и оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Помощь начнет поступать с августа, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге «Рамштайн-3».

Также Остин сообщил, что Словакия предоставит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды — артиллерию. И подтвердил информацию о предоставлении Германией трех РСЗО MARS.