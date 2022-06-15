В Наримановском районе Баку торжественно отметили День национального спасения. При организации исполнительной власти района состоялся праздничный концерт «От спасения к Победе», в ходе которого было рассказано о том, какой путь проделал Азербайджан, чтобы обрести независимость и национальное спасение.

Выступившие на концерте рассказали о значении Дня национального спасения в истории Азербайджана, об исторических заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева, и победе, которая была достигнута под руководством президента Ильхама Алиева.

Концертная программа, в которой приняли участие известные исполнители, была с восторгом встречена жителями района. Концерт завершился грандиозным фейерверком.