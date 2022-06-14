Перед вступлением в Евросоюз в Украине сначала должна прекратиться война, заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

По его словам, условия членства Украины в ЕС должны обсуждаться только после завершения боевых действий.

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявляла, что три страны в ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в сообществе.

Bloomberg утверждал, что о неготовности дать Украине статус кандидата в члены ЕС заявляют Нидерланды и Дания.