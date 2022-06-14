Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских военных. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 500 военных, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 14 июня ориентировочно составляют:
личного состава — около 32 500 (+200) человек ликвидировано,
танков — 1434 (+2),
боевых бронированных машин — 3503 (+11),
артиллерийских систем — 721 (+3),
РСЗО — 229 (+3),
средства ПВО — 97 (+0),
самолетов — 213 (+0),
вертолетов — 179 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 588 (+3),
крылатые ракеты — 125 (+0),
корабли / катера — 13 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 2473 (+13),
специальная техника — 54 (+0).
По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
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