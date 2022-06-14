Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских военных. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 500 военных, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 14 июня ориентировочно составляют:

личного состава — около 32 500 (+200) человек ликвидировано,

танков — 1434 (+2),

боевых бронированных машин — 3503 (+11),

артиллерийских систем — 721 (+3),

РСЗО — 229 (+3),

средства ПВО — 97 (+0),

самолетов — 213 (+0),

вертолетов — 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 588 (+3),

крылатые ракеты — 125 (+0),

корабли / катера — 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн — 2473 (+13),

специальная техника — 54 (+0).

По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.