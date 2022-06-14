До 19 июня ведущие специалисты Израиля в области педиатрии в клинике Bona Dea в Баку проведут обследование детей, страдающих различными заболеваниями.

После обследований, которые пройдут по инициативе и при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, нуждающиеся в лечении дети будут привлечены к лечебным курсам, передает АПА.

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в нашей стране Джордж Дик отметил, что около 60 детей будут обследованы 6 израильскими специалистами: «Во время обследования будут проведены онкологические, генетические, неврологические, пульманологические и нейрохирургические обследования. Нуждающиеся в серьезном лечении дети, будут привлечены к нему позже. Часть лечения также будет проводиться в Израиле».

Представитель Израиля в ВОЗ Изабелла Каракас сказала, что наряду с обследованием будет проведен ряд исследований: «Мы исследуем причину распространения детских болезней в Азербайджане. Также будем изучать истории болезней, особенно начиная с периода беременности».