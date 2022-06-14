Министерство внутренних дел обратилось к родителям и выпускникам в связи с мероприятием «Последний звонок».

Как сообщает пресс-служба министерства, в обращении к родителям содержится просьба не передавать свои автомобили подросткам, которые не имеют водительских прав:

«В случае выявления таких обстоятельств вы будете привлечены к ответственности. Уважаемые выпускники! Не ставьте свою жизнь под угрозу из-за маленьких ошибок. Ваши родители и все наше общество ждут от вас больших успехов».