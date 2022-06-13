Турция спускает в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил в Twitter.

«Ну что, готовы? Остались считанные часы. Первая труба, по которой черноморский природный газ будет доставляться на сушу, спускается в море», — отметил Донмез.