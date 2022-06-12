В Мелитополе и Бердянске, занятых российскими войсками, произошли взрывы. Российские агентства, ссылаясь на представителей марионеточных администраций, называют их «терактами».

В Мелитополе, как передает РИА Новости, при взрыве пострадали четыре человека. По словам корреспондента ТАСС, повреждены здание полиции и два автомобиля.

В Бердянске, как утверждает РИА Новости, пострадала подстанция, в некоторых районах отключилось электричество. Раненых или погибших в результате взрыва нет.

Ранее в воскресенье представитель Бердянского городского совета Даниил Водолазский сообщил, что в Бердянске с утра прогремели три взрыва. По его данным, в центре города горели военные автомобили с отметками Z.