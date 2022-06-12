Французские журналисты показали огромную братскую могилу в захваченном россиянами Мариуполе.
Там находится более 3000 новых могил nолько на одной стороне кладбища.
На большинстве захоронений вместо имён — номера, написанные фломастером.
Французские журналисты показали огромную братскую могилу в захваченном россиянами Мариуполе.
Там находится более 3000 новых могил nолько на одной стороне кладбища.
На большинстве захоронений вместо имён — номера, написанные фломастером.
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