Стал известен победитель Гран-при Азербайджана по «Формуле-1».

На бакинском этапе «королевских автогонок» победу одержал пилот команды «Red Bull» Макс Ферстаппен.

На второй позиции финишировал его однокомандник Серхио Перес (+ 20,823). Третий — Джордж Расселл из Mercedes (+ 45,995). Льюис Хэмилтон (Mercedes) стал четвёртым.

Пилот Ferrari Шарль Леклер сошёл с дистанции из-за поломки мотора, случившейся на прямой в конце 21-го круга. Монегасский автогонщик лидировал в гонке, уточняет RT.

Награды победителям вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, мэр Баку Эльдар Азизов и президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алекперов.