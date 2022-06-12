Немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель вчера перед Гран-при Азербайджана появился в футболке с текстом на русском языке «друзья» и «мир».
Кроме того, Феттель проехался по паддоку на велосипеде с радужным символом и сине-жёлтом напульсником.
Немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель вчера перед Гран-при Азербайджана появился в футболке с текстом на русском языке «друзья» и «мир».
Кроме того, Феттель проехался по паддоку на велосипеде с радужным символом и сине-жёлтом напульсником.
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