Немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель вчера перед Гран-при Азербайджана появился в футболке с текстом на русском языке «друзья» и «мир».

Кроме того, Феттель проехался по паддоку на велосипеде с радужным символом и сине-жёлтом напульсником.