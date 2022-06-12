Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал бывшего канцлера страны Герхарда Шрёдера за его сотрудничество с «Роснефтью» и «Газпромом»

Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild am Sonntag.

«Работа Герхарда Шредера в российских энергетических компаниях вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, в том числе и в отношении нашей страны. В этом нет ничего хорошего», — сказал Штайнмайер.

После нападения РФ на Украину Герхард Шредер не сразу покинул посты в российских госкомпаниях. Его неоднократно критиковали за это, а также за дружбу с Путиным.