Президент РФ Владимир Путин в своём поздравлении ко Дню России снова упомянул роль Петра I в истории.

«Мы гордимся свершениями и ратными победами наших предков. Всеми, кто стремился и умел идти вперед, открывать новое, добиваться прогрессивного развития Отчизны, защищать Родион в сражениях и утверждать достойную для неё роль в мире.

По всем этим направлениям особые, выдающиеся заслуги конечно у императора Петра I. Петра по праву называют великим реформатором», — отметил Путин.

«Именно при этом правителе Россия вышла на позиции сильной, великой мировой державы, ему удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах жизни», — добавил президент.

