Посол США в Молдове Кент Дойл Логсдон считает, что Приднестровью нужно предоставить особый статус. Дипломат высказал такое мнение в ходе визита в город Бельцы.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы целостность и безопасность Молдовы соблюдались», — отметил посол США. «Выход из кризиса мы видим в предоставлении Приднестровью особого статуса в составе Молдавы», — сказал Логсдон в ходе своего визита.

Дипломат подчеркнул также, что США выступают за возобновление политических переговоров Кишинева и Тирасполя в формате «5+2». «Это длительный процесс, но в основе лежит мирное урегулирование», — сказал посол США.

В переговорах «5+2» участвуют: Кишинев и приднестровские сепаратисты как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США в качестве наблюдателей.