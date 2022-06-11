В Баку полным ходом продолжается Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

В азербайджанской столице находятся много известных блогеров и гостей.

Среди них Good Life Inc. (GLI) (1.3 млн подписчиков), специализирующиеся в сферах отдыха и туризма, совершили экскурсию по городу и поделились своими впечатлениями в социальных сетях.

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Берккан Гювен из Турции, известный как BEGE, — блогер, ютубер и певец, имеющий более 3,1 млн подписчиков в Instagram, поделился красотами азербайджанской столицы и кадрами близ бакинской трассы.

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В свою очередь, всемирно известная бьюти-блогер Татьяна Кодзаева (более миллиона подписчиков), поделилась в соцсетях фотографиями Баку, в частности, Ичеришехер.

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Известный итальянский блогер, писатель Андреа Дал Корсо (803 тыс. подписчиков) также приехал в Баку, чтобы наблюдать «Формула-1» Гран-при Азербайджана. Блогер посетил исторические и туристические достопримечательности Баку.

Еще один блогер Ali (509 тыс. подписчиков) также находится в столице.

Блогеров Sadaf из Соединенных Штатов Америки (Сан-Франциско) с 1,9 млн. подписчиков поделилась фото с места проведения «Формулы-1». Она также поделилась публикациями в связи с туристическими достопримечательностями – из «Старого города» (Ичеришехер), Дворца Ширваншахов, Приморского национального парка.