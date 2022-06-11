В подготовке учителей есть методологические проблемы, заявил министр образования Эмин Амруллаев на II Форуме молодых учителей.

По сообщению АПА, министр отметил, что педагогический состав в Азербайджане молодеет.

«В нашей жизни, в системе образования происходят изменения. Учителя также должны уметь справляться с этими изменениями. Будущее Азербайджана в некотором смысле зависит от молодых учителей. Они должны понимать свою ответственность и свою роль в обществе», — сказал Амруллаев.

Эмин Амруллаев отметил, что в последние годы самые высокие зарплаты в Азербайджане получают учителя: «Есть несколько проблем, которые вызывают беспокойство. В Азербайджанском государственном педагогическом университете существуют методологические проблемы подготовки учителей. Это касается не только Азербайджанского государственного педагогического университета, здесь я отмечаю этот университет институционально».