Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф на протяжении последних недель был госпитализирован с осложнением амилоидоза, сообщили его близкие.

«Он не на аппарате ИВЛ. Последние три недели находился в больнице из-за осложнения своего заболевания (амилоидоза). Проходит через трудную стадию, когда выздоровление невозможно, а органы работают неправильно», — говорится в заявлении экс-президента в Twitter.

При амилоидозе в организме происходит сбой обмена веществ, при котором начинает накапливаться нерастворимый белок — амилоид. Наиболее часто заболевание проявляется у пожилых людей.