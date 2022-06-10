За минувшие сутки по столице органами внутренних дел Азербайджана зафиксировано два самоубийства.

17-летний житель жилого массива «Фатмаи баглары» Бинагадинского района наложил на себя руки. 9 июня, вечером Рашад Гусейнли (2005 г.р.) повесился во дворе своего дома. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах. По факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР. По какой причине подросток покончил с собой неизвестно.

В поселке Маштага Сабунчинского района в этот день точно таким способом ушел из жизни Гурбани Гулиев (1962 г.р.). Мужчина повесился на воротах своего дома. По факту ведется расследование.

В Ясамальском районе Баку совершена попытка суицида. 9 июня, в четыре утра Закир Кязымбеков (1952 г.р.), находясь в собственной квартире, ножом и лезвием бритвы перерезал себе горло, в связи с чем был госпитализирован в Экспериментальную больницу имени А.Топчубашева. Состояние пациента оценивается врачами как тяжелое. Известно, что мужчина страдает астмой. О причинах, толкнувших Кязымбекова на суицид, ничего не сообщается.

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