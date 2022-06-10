С начала марта цены на сталь в России рухнули в пределах 40 процентов, поскольку на рынке возник значительный профицит. Об этом со ссылкой на данные источников в двух крупных металлотрейдерах сообщает РБК.

Арматура в течение весны подешевела на 38 процентов, а горячекатаный прокат — на 34 процента. Эти сведения подтвердил источник в одной из металлургических компаний. Национальное объединение строителей, объединяющее 100 тысяч компаний отрасли, утверждает, что цены на арматуру упали на 20-40 процентов в зависимости от региона. Данные по прокату в объединении не представили.

Основной причиной такой ситуации стали проблемы с реализацией, значительный объем выпуска оказалось некому продавать. Экспорт ограничен из-за западных санкций, введенных в ответ на действия российской армии на территории Украины, а строительная активность внутри страны значительно снизилась.