Президент США Джо Байден теряет поддержку среди американцев, пишет The New York Post со ссылкой на опрос Quinnipiac University. По информации издания, показатель одобрения работы главы государства упал до 33%, а недовольны американским лидером 55% респондентов.

Как отмечает NYP, меньше всего поддержки у Байдена наблюдается среди жителей США в возрасте от 18 до 34 лет, в этой группе одобряют деятельность президента лишь 22% опрошенных, негативно воспринимают действия политика 54% молодых американцев. Схожие низкие показатели популярности у президента среди латиноамериканцев — только 24% его поддерживают, а 58% нет.

При этом, согласно исследованию, 64% американцев недовольны экономической политикой Белого дома, позитивно оценивают усилия Байдена в этом вопросе лишь 28% респондентов. Кроме того, 50% опрошенных негативно относятся к действиям президента в отношении Украины, поддерживают его подход к украинскому кризису 42%.