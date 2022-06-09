Группа ученых была обманута под предлогом организации поездки в Шушу.

Об этом сообщил ученый-историк Ариф Гюршадоглу в своем аккаунте в социальной сети, передает АПА.

Он сообщил, что человек по имени Алван Джафаров обманул 470 ученых, пообещав зарегистрировать их для участия в конференции в Шуше:

«Была затеяна такая грязная игра, ведь они знали что в конференции будут участвовать немного людей. Возможно, организовал все это не сам Алван Джафаров, но в любом случае вышло некрасиво. Накануне отъезда стало известно, что в Шушу отправились всего 100 ученых. Кто и как выбирал, это уже другой вопрос. Среди тех, кто уехал, были 4 человека из одной семьи, даже те, кто не был ученым. И теперь он пишет, что не нужно требовать свои деньги! То есть взял с каждого 70 манатов и не возвращает».

В ответ на запрос АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что по данному факту в Ясамальском районном управлении полиции проводится расследование, пострадавших просят обратиться в управление.