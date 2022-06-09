В одном из вахтовых поселков в Якутии рабочие подорвали медведя. Они подманили его с помощью кастрюли, в которой лежало взрывное устройство. Косолапый, желая полакомиться, спустился к посудине, и когда он подошел достаточно близко — рабочие активировали взрывчатку.
Что стало причиной такого жестокого поступка — желание спастись или просто развлечься — пока неизвестно, с этим будут разбираться правоохранительные органы.
Вот уроды
Вата в своем амплуа. Так же они делают с Украиной, также делали в Грузии, Молдове, Сирии и , конечно, в Зангезурском экономическом районе. Исторические гены, знаете ли….
Это не уроды … это хуже.. урод он не виноват ,что он урод .. это природа его таким создала .., а вот такие — это отбросы ..которые сами сделали свой сознательный выбор стать -негодяем конченным .
Ублюдки!! Сородичи Димы Медведева и валерика маНдатова.