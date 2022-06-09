В одном из вахтовых поселков в Якутии рабочие подорвали медведя. Они подманили его с помощью кастрюли, в которой лежало взрывное устройство. Косолапый, желая полакомиться, спустился к посудине, и когда он подошел достаточно близко — рабочие активировали взрывчатку.

Что стало причиной такого жестокого поступка — желание спастись или просто развлечься — пока неизвестно, с этим будут разбираться правоохранительные органы.