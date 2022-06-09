Турция приступает к важнейшей стадии реализации проекта по добыче природного газа в Черном море с месторождения Сакарья. В пятницу, 10 июня, начнется укладка труб 170-километрового газопровода на глубине до 2 км, работы планируется завершить в течение пяти месяцев, сообщает газета Yeni Safak.

Укладкой труб займутся специальные суда «Касторо-10» и «Кастроне». Первое на прошлой неделе прибыло к черноморскому порту Фильос, откуда планируется проложить морской газопровод, второе пока находится в Восточном Средиземноморье и ожидается в Турции в июле. Всего в работах будут задействовано порядка 20 судов и 4200 человек, пишет издание.

Первый газ с месторождения Сакарья, согласно планам, начнет поступать потребителям в Турции в первом квартале 2023 года. На начальной стадии с месторождения планируется добывать порядка 10 млн куб. м газа в сутки или 3,4-4 млрд в год. К 2027-2028 годам ежедневный объем добычи газа должен составить 40 млн куб. м, ежегодные объемы вырастут до 15 млрд.