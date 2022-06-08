Гусеничные бронетранспортеры-амфибии ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı), разработанные компанией FNSS Savunma Sistemleri AŞ для нужд морской пехоты, были представлены на площадке выставки оборонной продукции, организованной в рамках учений EFES 2022 на полигоне Доганбей в турецкой провинции Измир.

На выставке представлены новые образцы вооружения и техники разработки 48 турецких оборонных компаний, ряд из которых были задействованы на учениях EFES 2022.

Особенное внимание посетителей выставки привлекала бронированная машина-амфибия ZAHA, разработанная специалистами FNSS при поддержке Управления оборонной промышленности Турции.

В беседе с агентством «Анадолу» представитель компании FNSS Джем Алтынышик сообщил, что все квалификационные работы, связанные с реализацией проекта бронетранспортера-амфибии, подошли к концу, и в ближайшее время она поступит на вооружение ВС Турции.

По его словам, аналоги ZAHA на сегодня производятся в США и Китае.