Черногория прекратила вещание российских телеканалов. Об этом сообщил посол России в Подгорице Владислав Масленников.

Речь идет о каналах, которые попали в шестой пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации.

«Однако это (отключение российских телеканалов) было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства. Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано», — сказал Масленников.

По его словам, в республике перестали действовать Первый канал, канал «Победа».