На подконтрольную правительству территорию Украины вернули тела 210 погибших защитников Мариуполя Донецкой области. Об этом 7 июня сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

«Усилиями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя. На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники «Азовстали». Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проводят в последний путь с подобающими героям почестями», – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что продолжается работа по возвращению в Украину всех украинских военнопленных.