Известная российская певица Анна Нетребко, несмотря на изменившееся к ней отношение, планирует вернуться обратно в Россию.

Оперная дива Анна Нетребко на днях дала интервью австрийскому изданию Zeit, пишет информационное онлайн-издание «Телепрограмма». Популярная артистка пожаловалась на то, что люди в Российской Федерации стали к ней недоброжелательно относиться. Это стало видно после её заявления по поводу действий руководства страны и начала «специальной военной операции» Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины.

«Многие российские граждане уже злятся на то, что я вообще что-то сказала против. Почему-то люди считают, что я предала свою родину. Я не могу угодить всем. Но что ж, я могу с этим жить», — сказала певица.

Нетребко заявила журналисту издания о том, что в настоящее время пытается остаться обычным человеком, и придёт момент, когда однажды россияне всё равно поймут, что она не предатель. Анна Нетребко в дальнейшем планирует приехать в Россию, навестить свой родной Краснодар. Но не сейчас, а когда все успокоится, утрясется. В настоящий момент свое выступление в Санкт-Петербурге на фестивале «Белые ночи» она отменила.