Территории вокруг города Шуша в свое время прослыли «азербайджанской Швейцарией» из-за лесистых холмов и мягкого климата, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что теперь, когда разрушенный в период армянской оккупации город освобожден, постепенно азербайджанские строители возрождают его улицы.

Так, восстановлены здания местного совета, полицейского управления и главпочтамта, ведутся восстановительные работы вокруг мечети Говхар-ага.

Строительство трех гостиниц позволило азербайджанским властям выбрать Шушу в качестве места проведения ежегодной конференции Baku Energy Week, в ходе которой стало известно, что эмиратская фирма Masdar построит для Азербайджана солнечные и ветряные электростанции, которые вместе будут производить 4 гигаватта электроэнергии, пишет агентство.

На данный момент в городе уже работают три супермаркета, а автобусы пять раз в неделю связывают Шушу со столицей Азербайджана Баку, привозя местных туристов и рабочих.

«Когда я приехал в Шушу, здесь все было разрушено», — сказал агентству Эльхан Гулиев, работающий в электроэнергетической компании ОАО «Азеришыг».

По его словам, за прошедший период сделано очень многое для восстановления города.

«Проведены электричество и вода, соответствующая инфраструктура восстановлена. Сейчас сюда приезжает много туристов и студентов», — сказал Гулиев.

Джахид Алекперов, который в молодые годы был вынужден покинуть Шушу, сейчас работает здесь строителем.

«Я работаю в компании, которая занимается восстановлением города», — сказал он.

Сейчас Джахиду Алекперову 56 лет и он нетерпением ждет того дня, когда бывшие жители вернутся в родную Шушу, подчеркивает Reuters.

«Остались одни стены», — говорит он, осматривая руины старого дома своей семьи.