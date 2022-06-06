Ведущему программы на итальянском канале La7 Массимо Джилетти стало плохо после того, как закончилось интервью с официальным представителем российского МИД Марией Захаровой.

Журналист находился в Москве и был на связи по Skype с римской студией. Завершив интервью с Захаровой, он начал обсуждать его с гостями передачи Non è l’Arena.

Через несколько минут участники программы заметили, что Джилетти стало плохо. Ведущая воскликнула: «Помогите Массимо», и программа ушла на перерыв. После рекламы ведущая заявила, что Джилетти внезапно стало плохо. Через час он снова вышел в эфир.