Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с заместителем премьер-министра Молдовы, министром инфраструктуры и регионального развития страны Андреем Спину.

Согласно информации пресс-службы министерства, на мероприятии было подчеркнуто, что Азербайджан придает значение расширению связей с Молдовой, было доведено до внимания наличие потенциала для усиления торгово-экономического партнерства. Было отмечено, что имеются большие возможности для расширения сотрудничества в области инвестирования, торговли, промышленности, сельского хозяйства и других сферах. Стороны обсудили вопросы по развитию связей в экономической сфере, в том числе, в области инвестирования, организации бизнес-форумов, экспорта в Молдову азербайджанской ненефтяной продукции и др.